Al Carrefour di Ameglia prezzi agevolati sui prodotti di prima necessità

Sarzana - Val di Magra - L’emergenza Covid-19 ha posto restrizioni sempre più impegnative per tutti i cittadini tra cui quella di non poter uscire dal proprio Comune per recarsi a fare la spesa e questo ha destato non poche lamentele da parte degli abitanti amegliesi, impossibilitati a raggiungere discount o supermercati notoriamente più vantaggiosi rispetto a piccole botteghe e rispetto al Carrefour Express presente sul territorio.



Per questo motivo, a seguito delle tante richieste pervenute direttamente al Sindaco Andrea De Ranieri, lo stesso ha deciso di contattare personalmente il direttore della Filiale chiedendo di bloccare alcuni prezzi di prodotti di prima necessità come pasta, passata di pomodoro, latte, verdure in scatola, acqua, detersivi e molti altri generi necessari al soddisfacimento delle necessità famigliari.



“Non avevo dubbi sulla collaborazione da parte di Carrefour – spiega il Sindaco – che ringrazio nella persona di Stefano Bozzi. Abbiamo raggiunto un accordo che spero possa andare incontro alle esigenze dei miei concittadini. Per due mesi molti prodotti avranno il prezzo bloccato e quindi non subiranno rialzi nonostante l’attuale difficoltà legata alla logistica ed al blocco della filiera organizzativa ed inoltre, saranno contrassegnati con appositi cartellini i prodotti con il prezzo più basso garantito (che si avvicinerà il più possibile ai prezzi del discount).

Mi auguro che questo possa contribuire a tranquillizzare le persone che, con massima comprensione da parte mia e della mia Giunta, si trovano ad affrontare questa situazione di emergenza.v

Rinnovo l’invito a seguire alla lettera tutte le norme igieniche indicate dal Ministero della Salute e soprattutto ricordo che non è possibile uscire di casa se non per esigenze lavorative certificate o per recarsi in farmacia o a fare la spesa (un membro della famiglia). Se tutti rispetteremo le regole usciremo prima dall’emergenza senza mettere a repentaglio la salute propria e quella degli altri”.