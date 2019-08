Aiuti per il Madagascar, raccolte a Cafaggiola e Isola

Sarzana - Val di Magra - Si conclude domani mattina, nelle chiese parrocchiali di Caffaggiola di Luni e di Isola, dove la ospita il parroco don Carlo Cipollini, un intenso ciclo di incontri che suor Melinda Jaoravoana ha avuto nel corso della settimana in diverse località del territorio spezzino e lunigianese. Ma chi è suor Melinda ? Va detto che proviene dall’isola africana del Madagascar, dove è animatrice e coordinatrice, con altre consorelle, del progetto “Tonga Soa” per l’adozione a distanza di bambini e bambine di quella regione del mondo, ancora molto povera. La missione di Santa Theresa, quella dove opera suor Melinda, si trova sulla piccola isola di Nosy Be, nella cittadina di Helle Ville. La scuola che vi è annessa è attiva dal 2003, ed oggi la frequentano quasi novecento bambini, dall’asilo nido alla quinta elementare. Oltre a dieci suore, della congregazione di Santa Teresa del Bambin Gesù, patrona delle missioni, vi prestano servizio cinque aspiranti suore e nove insegnanti laici. La missione non si occupa però solo di fare scuola ai tanti bambini e le suore sono impegnate anche su altri fronti come: la catechesi, distribuire riso ai poveri, portare da mangiare ai carcerati ed altre opere di carità. I contributi raccolti in Italia e altrove con le adozioni a distanza, tutti documentati e rendicontati, servono a sostenere le spese scolastiche e la mensa per il bambino adottato e ad un contributo di riso e altri beni di prima necessità per la sua famiglia, oltre alla merenda per tutti i bambini. In provincia della Spezia, grazie all’impegno di Paola Michelini e di altri colleaboratori, la missione di suor Melinda ha da tempo il sostegno di molte persone ed organizzazioni: ad esempio, negli anni scorsi il Rotary club Sarzana – Lerici ha destinato alla scuola un contributo particolare per concorrere a realizzare i bagni e le condutture idriche. Come detto, suor Melinda è in Lunigiana dai giorni scorsi. Giovedì ha incontrato gruppi di “amici a distanza” di Deiva Marina e di Levanto. Venerdì è stata a Sarzana, presso il “Loggiato” di Gemmi, e poi a Fivizzano. Oggi a Malgrate di Villafranca per la festa patronale di San Lorenzo e domani, come detto, alle 10.30 parla nella chiesa di Caffaggiola e alle 11 a Isola.