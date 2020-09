Sarzana - Val di Magra - Si sono aperti i termini per fare domanda per ottenere un sostegno all'affitto per chi risiede nel comune di Vezzano. Il contributo erogabile è pari al 40 per cento del canone di locazione annuale. Contributo massimo riconoscibile pari a 2.400 euro. C'è tempo per fare domanda fino al 17 ottobre prossimo. Sostegno rivolto a chi ha un Isee non superiore ai 16.700 euro. Sul sito istituzionale del Comune, tutti i dettagli e la modulistica del bando.