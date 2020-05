Affidati i lavori, inizia la pulizia del litorale

Sarzana - Val di Magra - Da oggi e fino alla fine dei lavori – che dovrebbero durare una decina di giorni – sarà interdetto il tratto di litorale di Marinella che va dal bagno Tramontana al bagno Ambra visto l'inizio dell'intervento di rimozione dei detriti dalle spiagge libere di competenza del Comune. Il divieto non riguarderà “titolari ed operatori degli stabilimenti balneari che potranno procedere con i lavori per le installazioni ed allestimenti necessari per l'apertura degli stessi”.

L'ordinanza è stata emessa subito dopo la determina con la quale stamani l'amministrazione comunale ha affidato, dopo procedura negoziata, l'appalto per i lavori di pulizia alla ditta Scamoter di Arcola che effettuerà l'intervento in attesa che vengano adottate anche le linee guida di Governo e Regione per la fruizione delle spiagge libere da parte dei cittadini così come annunciato ieri a CdS dal sindaco Ponzanelli (QUI)