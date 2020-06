Affidata la gestione delle spiagge libere di Marinella

Sarzana - Val di Magra - Saranno firmate probabilmente fra domani e venerdì le convenzioni fra il Comune di Sarzana e i quattro soggetti che si occuperanno dei servizi di pulizia, salvataggio e contingentamento di altrettanti tratti di spiagge libere. Una modalità che consentirà all'ente di risparmiare sulla gestione del litorale e ai gestori di stabilimenti e chioschi di incrementare – con arenili puliti e frequentati - il lavoro di bar e ristoranti.

La gestione andrà dal 6 giugno al 30 settembre e dovrà ovviamente tenere conto di tutte le misure previste per il contenimento dell'emergenza Covid-19 come comportamenti da tenere, distanziamento sociale, perimetrazione e prenotazione degli spazi che sarà ad esaurimento. Tutti dettagli che saranno definiti nelle prossime ore prima delle firme sulle convenzioni.



“Tra domani e dopodomani – ha affermato l'assessore a patrimonio e demanio Daniele Baroni - stipuleremo le convenzioni con tutti gli operatori vincitori. Ci confronteremo con loro per concordare nel dettaglio le modalità sulla gestione del contingentamento e per garantire l'accesso alle spiagge libere in modo che siano per tutta la stagione accessibili, gratuite e sicure. Avere spiagge libere accessibili, gratuite e sicure è un vantaggio per tutti, garantendo un ritorno indiretto anche economico da una più alta e ordinata affluenza al litorale: lo abbiamo affermato varando questo bando e ce lo hanno confermato gli operatori balneari che hanno partecipato. La partecipazione è testimonianza del valore dei nostri imprenditori balneari, che hanno saputo intravedere e cogliere un'opportunità importante nella visione di una collaborazione capace di unire l'interesse pubblico e quello privato”.



Questa mattina invece a Palazzo Roderio la commissione formata da Giuliano Caso, Valentina Chiavacci e Francesco Menghini ha valutato le offerte pervenute stilando la graduatoria per gli affidamenti.

Il tratto compreso fra “Associazione Kinerhein Sport e Natura” e il “Bagno Roma è andato alla Marinella Beach Srl con un punteggio di 22,66 mentre è stata esclusa La Tramontana. Il tratto fra il bagno “Alfa Diana” e il bagno “Rodine” se l'è invece aggiudicato la B.K.H Anoi Srl con un punteggio di 83,33 rispetto a La Rodine Srl che ha ottenuto 48,67 mentre Zena Mare Sas (punteggio 27,67) gestirà lo spazio compreso fra lo stesso bagno e il “Tritone). L'ultimo lembo prima del confine toscano – fra Tritone e Ambra - sarà invece gestito da Oasi di Evelina Ghilarducci (punteggio 42,67).

Resta infine da definire l'affidamento per il breve tratto di spiaggia libera compreso fra Anmi e La Goletta per il quale non è pervenuta alcuna istanza. In questo caso l'amministrazione cercherà una soluzione nei prossimi giorni provando a coinvolgere comunque i due bagni confinanti.