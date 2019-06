Affidamento diretto per la gestione dei social del Comune

Sarzana - Val di Magra - L'attivazione e la gestione dei canali social del Comune di Sarzana avverrà tramite affidamento diretto dopo la consultazione delle offerte presentate dai sei operatori economici invitati alla procedura da Palazzo Roderio. È quanto deciso dall'ente dopo che il bando lanciato ad aprile (QUI) per l'individuazione del soggetto che avrebbe gestito Facebook e Instagram, aveva portato ad una sola partecipazione poi non ritenuta idonea.



La determina firmata ieri dal dirigente Guerrera prevede quindi che le proposte vengano inviate entro e non oltre le ore 12 del prossimo 6 luglio per essere poi valutate in base a criteri qualitativi. Il punteggio massimo sarà di 100 e verrà assegnato secondo criteri che terranno conto del progetto generale di attivazione e gestione del servizio, report, sponsorizzazione delle pagine, realizzazione di servizi fotografici, titoli di studio specifici, esperienza nel settore del web marketing con attenzione all'attività nel settore della pubblica amministrazione. Per il servizio il Comune metterà a disposizione dodicimila euro.