Adeguamento sismico scuola Madonnetta, trasferimento degli alunni a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - L'anno scolastico 2019/20, come già comunicato dall'amministrazione comunale santostefanese al consiglio di istituto, vedrà le classi (sei in tutto) della scuola elementare di Ponzano Madonnetta 'trasferite' alla scuola media "Schiaffini" di Santo Stefano di Magra, i cui spazi e servizi sono stati adeguati per accogliere i nuovi alunni in modo consono, anche per quanto concerne la dovuta separazione tra gli spazi dei ragazzi della media e quelli della primaria. Lo spostamento si rende necessario per consentire la prosecuzione dei lavori di adeguamento sismico avviati lo scorso giugno. Una volta terminato il cantiere, attivato grazie all'ottenimento da parte del Comune di un finanziamento di 500mila euro, il plesso di Madonnetta sarà adeguato sismicamente. Volontà di palazzo civico è portare a compimento i lavori a dicembre per consentire agli alunni il rientro a Madonnetta dopo le vacanze di Natale.