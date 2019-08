Sarzana - Val di Magra - La Provincia della Spezia ha pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori di adeguamento statico-sismico dell'Istituto superiore Parentucelli Arzelà di Sarzana. Base d'asta 918mila euro: questa la somma che le imprese interessate potranno 'scalfire' a suon di ribassi. L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo proposto dai concorrenti. Le offerte per partecipare alla gara vanno consegnate al Protocollo di Via Veneto entro mezzogiorno del 29 agosto prossimo. !Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni trecento giorno naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, per la quale il Settore tecnico dell'ente provinciale si è riservato la consegna in via d'urgenza.