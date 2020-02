Adeguamenti antisismici, tocca al Parentucelli-Arzelà

Sarzana - Val di Magra - Il principale plesso scolastico sarzanese 'Parentucelli-Arzelà' sarà sede nei prossimi mesi di un articolato intervento finalizzato a conseguire la completa sicurezza antisismica. Un intervento volto a risolvere definitivamente le croniche criticità sull’idoneità sismica della struttura per tutti gli studenti della Val di Magra, Lunigiana e non solo che passano molte ore delle proprie giornate nel plesso scolastico sarzanese. Dall’anno scorso il plesso scolastico ospita anche i bambini di cinque classi elementari di Isa13.



Nessuna classe né alcuno studente sarà costretto a sospendere le attività didattiche durante i lavori. La direzione Lavori ha infatti predisposto un cronoprogramma che, con l'indispensabile ed attivo contributo delle istituzioni scolastiche, seppure con inevitabili sacrifici potrà consentire, al termine dei lavori, di fornire un edificio sicuro per i nostri ragazzi, garantendo la continuità delle lezioni durante ogni fase lavorativa nonché un permanente monitoraggio delle attività per il bene dei nostri studenti. Lunedi 17 febbraio il cronoprogramma dei lavori sarà presentato per la sua condivisione alle

Istituzioni scolastiche e al Comune di Sarzana che saranno invitati ad una specifica riunione presso la sede della Provincia.