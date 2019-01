Addio al Bar Casoni, altro locale in vendita

Sarzana - Val di Magra - Ai tanti cartelli “Vendesi/Affittasi” già presenti a Sarzana, in questi giorni se n'è aggiunto un altro. Si tratta dello storico “Bar Casoni” di via Picedi che proprio a fine 2018 ha chiuso i battenti e una storia che durava dal 1957 come recita ancora l'insegna mentre il locale è stato svuotato. Se ne va così un'altra attività che negli anni ha visto crescere generazioni di sarzanesi, proprio come per la pizzeria “Il forno antico” di via Landinelli i cui titolari sono andati in pensione.