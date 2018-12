Addio 'Forno antico', la storica pizzeria sarzanese chiude dopo 45 anni

Sarzana - Val di Magra - Oggi, lunedì 24 dicembre, vigilia di Natale, Sarzana scopre un inizio settimana un po' più povero: dopo decenni di attività il Forno Antico di Via Landinelli, storica pizzeria al taglio, ha chiuso i battenti. “Cari clienti, vi ringraziamo per l'affetto dimostratoci ín questi 45 anni e per i bellissimi momenti passati insieme – hanno scritto in un messaggio agli avventori Oriano Tognari e Simonetta Spadoni, storici titolari, assiema alla figlia Erika -. E' giunto il momento per noi di andare in pensione. A qualcuno dispiacerà, ad altri magari no, ma volevamo comunque ringraziarvi perché ognuno di voi, a suo modo, anche in questo mondo ormai triste e arido di uore, in questi anni in cui abbiamo avuto momenti felici e giorni bui, ha saputo darci qualcosa: benevolenza, amicizia, allegria, affetto, cultura, sorrisi. E ci ha fatto capire quanto abbiamo amato questo lavoro. Abbiamo visto generazioni davanti ai nostri occhi., fidanzati, poi marito e mogfie e poi genitori, alcuni sono diventati parte della nostra famiglia, abbiamo legato tanto da non consíderararli più clienti ma amici. Dopo 45 anni di attività era giusto concludere con i ringraziamenti. E' stato per noi un onore servire tutti voi!”. Un saluto, dopo anni di onorata carriera, a tante apprezzate bontà da forno – su tutte pizza, farinata e torta scema – e a un'atmosfera accogliente, amichevole e famigliare.