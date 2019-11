Ad Ortonovo centrato un 5 da 56mila euro

Sarzana - Val di Magra - Provincia della Spezia ancora protagonista con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato sera un giocatore di Ortonovo ha centrato un 5 da 56.292,03 euro, riferisce Agipronews. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria "Utili e Futili" di via Aurelia 266, in località Dogana. Il jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 30,9 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Liguria il 6 non è mai stato centrato.