Ad Arcola si torna a doppio senso anche nel centro storico

Sarzana - Val di Magra - Un nuovo importante risultato sul fronte della viabilità comunale: dopo la riapertura della strada Cerri Trebiano l’amministrazione comunale è pronta per la rimozione dell’impianto semaforico presso il cantiere del parcheggio nel centro storico di Arcola. Le lavorazioni per il ripristino del transito a doppio senso inizieranno lunedì 16 settembre.

A causa della presenza di mezzi nella giornata di lunedi il traffico sarà interdetto dalle ore 9 alle ore 12, da tale orario e fino al completo ripristino della viabilità, previsto per le ore 18 di martedì 17 settembre, sarà in funzione il senso unico alternato.

Traspare grande soddisfazione nelle parole del Sindaco: «Siamo pronti per nuovi progetti , con la riapertura a doppio senso sarà possibile rendere concreta la valorizzazione del nostro splendido borgo.»