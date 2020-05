Ad Arcola resta attivo il numero verde per prenotare farmaci e generi alimentari

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Arcola informa che per tutto il mese di maggio, da lunedì al sabato (dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 17) sarà attivo il numero verde 800948085 per il servizio di prenotazione di farmaci e generi alimentari per le persone a maggior rischio contagio (anziani, infermi, ammalati, o chi deve osservare periodi di isolamento domiciliare o quarantena, residenti nel territorio comunale).



Il servizio di consegna di spesa di generi alimentari proseguirà dal lunedì al sabato fino al 16 maggio. A partire dal 18 maggio la consegna verrà effettuata nelle giornate di lunedì e di venerdì. Il servizio di consegna a domicilio di farmaci proseguirà invece dal lunedì al sabato grazie al lavoro dei volontari della Pubblica Assistenza Croce Verde di Arcola e della Pubblica Assistenza Humanitas di Romito. Per i servizio di consegna di generi alimentari a partire da metà maggio si aggiungeranno in supporto i volontari dell'Auser Spi Romito Magra.

L'amministrazione raccomanda l'utilizzo del numero verde solo per le persone indicate e solo per le necessità di farmaci e generi alimentari.