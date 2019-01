Ad Arcola multe più salate per chi trasgredisce sui rifiuti

Tinfena: "Sanzioni severe per chi non rispetta né l'ambiente né gli altri cittadini".

Sarzana - Val di Magra - Sanzioni minime raddoppiate ad Arcola per chi verrà sorpreso ad abbandonare rifiuti o a tenere comportamenti irregolari nel conferimento o nello smaltimento. Dando seguito all'attività di contrasto al malcostume molto diffuso in Val di Magra, l'amministrazione Orlandi ha deciso aumentare gli importi delle multe con l'obbiettivo di scoraggiare lo “smaltimento di rifiuti ingombranti (pericolosi e non) con modalità non consentite dal regolamento comunale”, e il “conferimento fuori dai cassonetti appositamente predisposti e destinati alla raccolta differenziata”. Pene più severe anche per chi incendierà rifiuti urbani all'aperto e non pulirà dopo lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. Per lo smaltimento di rifiuti pericolosi si passa ad esempio da 166,67 euro a 300, mentre per il rogo di spazzatura si sale da 86 a 200 euro.



“Nel 2018 abbiamo fatto molto per contrastare gli abbandoni – spiega l'assessore Tinfena – e l'ultimo atto dell'anno ha riguardato proprio il completamento del percorso che ci ha portati ad avere sanzioni più severe per chi non rispetta né l'ambiente né quei cittadini che seguono regole con grande impegno. Grazie a questi ultimi – conclude – l'anno appena concluso ci ha fatto raggiungere una percentuale di differenziata del 72% confermando il dato in costante crescita rispetto ai due anni precedenti”.