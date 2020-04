Ad Ameglia buoni spesa per quaranta famiglie, ecco dove spenderli

Sarzana - Val di Magra - A seguito dei finanziamenti statali pervenuti al Comune per far fronte all’Emergenza Covid-19, al fine di dare un sostegno pratico alle famiglie che versano in difficoltà economica aggravata dalla situazione, Ameglia si allinea al resto d’Italia distribuendo i buoni alimentari a tutti coloro che avevano fatto richiesta nei giorni scorsi.



“Sono tante le iniziative solidali partite in questo periodo – racconta il Vice Sindaco Cadeddu – e questa va ad aggiungersi in maniera significativa poiché, alle quaranta famiglie amegliesi che hanno fatto richiesta, verranno distribuiti buoni spesa con un taglio di 50€ l’uno ed ogni buono dovrà essere consumato presso un solo esercizio quindi, non potrà essere frazionato. Questo non significa ovviamente che tutti i buoni andranno spesi da un solo esercente ma piuttosto che il singolo buono andrà goduto interamente nello stesso negozio al fine di agevolare la contabilizzazione in fase di rimborso agli esercizi aderenti. Ci tengo a sottolinearlo onde evitare eventuali disguidi al termine dell’iniziativa”.



“Un sussidio, quindi, che cerca di colmare, in parte, il disagio che sta assalendo molte famiglie italiane dove spesso uno o più componenti sono stati messi in cassa integrazione o peggio, dove non sono garantite le entrate dello stipendio a fine mese.

Se già prima dell’epidemia per alcuni le condizioni erano precarie, ad oggi la situazione si è ovviamente aggravata con il blocco dell’economia; per questo sono partite iniziative solidali come la spesa sospesa, la raccolta fondi sul conto comunale, la raccolta fondi a cura della protezione civile ed altre ancora lanciate da singoli privati o aziende”.



“Ringrazio di cuore i commercianti amegliesi che in questi giorni difficili – conclude Cadeddu – stanno dimostrando grande collaborazione e disponibilità, assicurando servizi essenziali. Sono molte le attività che hanno aderito anche ai buoni alimentari e grazie a loro queste famiglie potranno usufruire di un bene primario che, diversamente, sarebbe stato difficile assicurare.

Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente tutti i nostri volontari che operano sul territorio e tutte le persone che stanno donando soldi e generi di prima necessità, sottolineando l’importante valore della Comunità”.



L'elenco delle attività aderenti

Alimentari Giannina di Landi Francesca - Montemarcello -0187/65928

Macelleria Lucchesi di Lucchesi Alessandra - Fiumaretta -347/3731621

Carrefour Express - Ameglia - 0187/608091

La Bottega, Coop. Terre del Magra - Fiumaretta - 0187/648415 -389/9814098

La Bottega di Nonna Nita di Pruno Daniela - Bocca di Magra -0187/65800 - 346/6910720

Alimentari Liliana di Seremedi Gianni - Ameglia - 0187/65800 -329/8015146

La Bottega di Simona di Falconi Simona - Ameglia - 333/6467454

Alimentari Tris - Fiumaretta - 0187/649035

Alimentari Giovannelli Giuliana - Fiumaretta - 0187/643777