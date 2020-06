Accordo fra Comune e Care Srl: cento parcheggi gratuiti a Marinella

Sarzana - Val di Magra - L’imminente avvio della stagione estiva a Marinella di Sarzana porterà cento nuovi parcheggi gratuiti a disposizione dei sarzanesi. Lo ha deciso la Giunta comunale con delibera che ha accolto l'istanza presentata da CARE Srl relativa alla perimetrazione e gestione delle aree destinate a parcheggio per la sola stagione estiva 2020.



Lo scorso 8 giugno la Società, proprietaria dei terreni compresitra la rotatoria di Marinella e la rotatoria sita sul confine con il Comune di Luni ha infatti chiesto di poter anticipare per la sola stagione balneare 2020 l’installazione e la gestione delle aree a parcheggio nel tratto dell’arenile retrostante i bagni Sauro, Brigantino, Goletta, Neda, fino al confine con Fiumaretta, con le necessarie strutture per l’accesso all’area di proprietà, il tutto in modalità temporanea atta a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e con l’impegno a rimuovere le stesse al cessare della necessità.



CARE S.R.L si è resa disponibile alla sottoscrizione di una convenzione riguardante le opere pubbliche indicate dallo SUA (Strumento urbanistico attuativo) nell’area di proprietà recentemente acquisita da Marinella Spa che prevede la presentazione del progetto e la realizzazione delle opere.



Nel frattempo, come detto, Care Srl ha chiesto l’autorizzazione per

la realizzazione temporanea di stallo parcheggio di cui 100 saranno messi a disposizione a titolo gratuito gli altri saranno fruibili dagli utenti secondo le tariffe stabilite in accordo con l’Amministrazione comunale.



“Marinella da oggi ha un'opportunità importante in più – ha affermato a proposito l'assessore all'urbanistica Barbara Campi – a dimostrazione che il nuovo piano urbanistico adottato dopo decenni di attesa ha saputo attirare investimenti privati, nel rispetto delle regole a cui Care srl come ogni altro soggetto privato interessato si potrà e dovrà conformare. L’attività imprenditoriale è sempre positiva, nel rispetto delle regole, in trasparenza e rigore, specie ora che le leggi ci sono e sono chiare e disponibili a tutti. Chiunque vuole operare oggi a Marinella deve farlo nell'attuazione del piano e, nel caso voglia farlo solo per questa stagione, in anticipazione del piano stesso e nell'interesse pubblico come nel caso di Care e dei 100 parcheggi che potranno essere messi a disposizione dei sarzanesi oltre alle possibilità di nuovi stalli”.