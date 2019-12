Accoglienza dei migranti, ne parla lo studioso Schiavone

Sarzana - Val di Magra - Come cambia la vita dei migranti con l’attuazione dei decreti sicurezza? A Sarzana ne parlerà domani Giancarlo Schiavone, studioso delle migrazioni internazionali e vicepresidente dell’Asgi, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione. Alle 11 incontrerà gli studenti e gli insegnanti delle scuole medie superiori e alle 17, al centro sociale Barontini, tutti coloro che vorranno ascoltare le sue riflessioni e le sue proposte. Lo hanno invitato le associazioni sarzanesi Voltalacarta e Amici di padre Damarco. L'incontro sarà presentato dall'avvocato Federico Lera dell' Asgi locale.

L’Asgi è tra le associazioni che si battono per l’abrogazione dei decreti come scelta di civiltà e per un diverso modello di accoglienza che in primo luogo riguardi la gestione degli ingressi regolari per ragioni di studio e di lavoro. Schiavone, andando più in profondità, sostiene la necessità di una riforma del testo unico che ancora concepisce l’immigrazione non come un fenomeno strutturale della nostra società ma come una perenne emergenza.

Schiavone è anche presidente dell’Ics, il consorzio italiano di solidarietà, un’associazione laica da oltre vent'anni svolge un'opera di tutela a favore di richiedenti asilo, rifugiati e persone titolari di protezione sussidiaria o umanitaria presenti a Trieste e in Friuli Venezia Giulia.