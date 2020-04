Acam e Recos: “Verifiche su smaltimento rifiuti ospedalieri sempre attive"

Sarzana - Val di Magra - "Recos ed Acam Ambiente da tempo gestiscono rifiuti che provengono da attività nelle quali vi sono anche aree a rischio infettivo. Le procedure di verifica durante le fasi a valle della produzione sono sempre attive e non dipendono dal periodo covid". E' quanto precisano le due società in una nota nella quale si legge: "Tutti i rifiuti vengono controllati per la loro composizione in modo che siano intercettate possibili frazioni non conformi. Chiariscono inoltre che non si sono verificati rischi per il personale operativo delle raccolte e dell’impianto, perché sia in fase di raccolta sia in fase di ricezione i rifiuti sono stati gestiti con mezzi meccanici e secondo le prescrizioni dettate dalla normale attività lavorativa, da operatori specializzati ben addestrati ad evitare i rischi e dotati dei corretti DPI. Proprio le severe procedure di monitoraggio comunemente adottate a Saliceti hanno portato ad intercettare i rifiuti oggetto dell’attenzione".



"La separazione delle frazioni intercettate è avvenuta dunque e soltanto non perché tali frazioni fossero infettive e pericolose ma perché gli operatori hanno inteso prestare particolare prudenza in questa fase delicata, avviandole cautelativamente a smaltimento in impianto di termodistruzione, senza manipolazione. Le società sono come sempre, e nella massima trasparenza, a disposizione degli enti preposti a verifiche e controlli".