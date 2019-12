Abrogazione del Parco andrà in consiglio a gennaio

Sarzana - Val di Magra - Non sono mancati i colpi di scena nella seduta odierna della IV Commissione regionale Territorio e Ambiente dedicata alla proposta di soppressione del Parco di Montemarcello Magra Vara avanzata da Andrea Costa. Il presidente, e consigliere di maggioranza, Giovanni De Paoli ha infatti ritirato la sua firma dal testo sottoscritto a suo tempo per la chiusura dell'ente, motivando la sua decisione con il “cambiamento determinante” rispetto alla proposta iniziale introdotto dall'emendamento per il trasferimento della gestione del Parco alla Provincia della Spezia.

L'idea di abolizione sarà in ogni caso calendarizzata nel consiglio regionale di gennaio in quanto Andrea Costa si è appellato all'articolo 32 del regolamento interno al consiglio che prevede di iscrivere il provvedimento all'ordine del giorno una proposta che dopo sei mesi non vi è ancora approdata.

Nel corso della mattinata sono stati ascoltati gli amministratori e i rappresentati di molte associazioni ambientaliste oltre ovviamente al presidente Tedeschi e vice presidente Traversone.



“Al termine delle audizioni di questa mattina ho ritenuto che l’iter della mia proposta di legge sia concluso - spiega Costa a due anni e mezzo dalla sua presentazione - ora il dibattito si trasferisce in Consiglio regionale dove ognuno potrà esprimere liberamente le proprie opinioni. Per me la politica significa portare avanti con convinzione le proprie idee e cercare di far convergere il consenso su di esse, ma rispetto profondamente anche chi non sosterrà la mia proposta di legge e, dunque, accetterò serenamente l’esito finale del voto, qualunque esso sia”. Rispondendo alle perplessità sollevate dalle associazioni il consigliere ribatte: “La mia proposta non va a intaccare l’equilibrio ambientale, ma interviene solo sulla governance di quell’area e vuole imprimere un cambio di passo alla politica di gestione dell’area. Nel nostro Paese esistono ben 140 situazioni analoghe e, anche nel caso dell’area di Montemarcello, la Provincia, con le dovute risorse umane, sarà in grado di amministrazione quel territorio”.



“La calendarizzazione al primo consiglio utile di gennaio pone fine alle manfrine - osserva a CdS Tedeschi – da oltre due anni lavoriamo con questa spada di Damocle sulla testa contro tutto e contro tutti. Chi vuole abolire il parco si prenda le proprie responsabilità, per me quella resta una proposta senza di dignità ambientale né sociale. Il fatto che De Paoli abbia ritirato la propria firma – conclude Tedeschi – mi sembra un dato politico molto significativo”.