Abeti e allori piantati a Saliceti: "No al biodigestore"

Sarzana - Val di Magra - Originale protesta oggi pomeriggio a Saliceti, il sito dove Recos ha in progetto di realizzare l'ormai famoso – e tanto contestato – biodigestore di rifiuti organici. Circa centocinquanta attivisti si sono dati appuntamento verso le cinque al 'fagiolo', cioè il fazzoletto di terra che già ospita l'impianto per l'indifferenziato e dove, appunto, dovrebbe sorgere il nuovo insediamento industriale. Una trentina di manifestanti sono arrivati sul posto in bici, una pedalata ecologica partita dal Decathlon. Una volta arrivati a Saliceti, i 'No Biodigestore' hanno messo a dimora una serie di giovani alberi – abeti e allori – per “portare la vita e dire no all'impianto. Difendiamo le falde acquifere, difendiamo l'aria, difendiamo il suolo, difendiamo l'agricoltura”, hanno affermato.



“Il biodigestore, grazie agli incentivi, è un business - ha tuonato Carla Bertolotti del Comitato No Biodigestore Saliceti -. Un business che fa la ricchezza di pochi e la povertà – da diversi punti di vista – di tanti. Noi vogliamo che i governi nazionali si impegnino a dare incentivi a impianti veramente ambientalmente compatibili, non a insediamenti come quello che si vuole realizzare a Saliceti, che spanderà i suoi odori fino a sei chilometri e che porterà qua almeno 100mila tonnellate di rifiuti all'anno, quando la produzione dello Spezzino è di 25mila. I cittadini vanno ascoltati, ascoltati davvero, non a giochi fatti. Chiediamo alla Regione che si faccia carico delle nostre isanze e faccia valutazioni non in base alle opportunità politiche ma alle necessità reali dell'ambiente”.



La politica non ha fatto mancare il suo apporto. C'erano il sindaco santostefanese Paola Sisti, rappresentanti del Pd, di Italia Viva, del Movimento cinque stelle, del Pci, di Rifondazione, che in una nota afferma che “a Spezia la gestione dei rifiuti non ha mai guardato al futuro, ancora oggi si vuole usare una tecnologia che avvantaggia solo i privati, facendo arrivare rifiuti da mezza regione senza pensare a tecnologie più virtuose e meno impattanti”. Nutrita la partecipazione del mondo associativo, rappresentato tra gli altri dal menzionato Comitato No Biodigestore, da Legambiente, Sarzana che Botta e Anpi.