A spasso per smaltire, con un occhio ai rifiuti

Sarzana - Val di Magra - Cielo sgombro e un mix di calorie e sensi di colpa da smaltire: quali migliori ingredienti per una bella passeggiata di Santo Stefano? È quanto hanno fatto tanti spezzini, che hanno approfittato della giornata serena per far lavorare i piedi. Tra le mete più gettonate per chi sta sulla riva sinistra del Magra, naturalmente, le spiagge di Fiumaretta e Marinella. Un classico, la traversata dalla foce del fiume al confine toscano. Una sgambata, spesso in compagnia di fido, che attraversa l'ormai arcinoto scenario lunare – per carità, non privo di fascino – fatto di cataste di legna e altri detriti vegetali (tema di stringente attualità) donati dal fiume al litorale. Rinforzati, purtroppo, da un non trascurabile quantitativo di plastica e metalli: bottiglie, flaconi, piccole taniche, barattoli, una miriade di palloni, frammenti vari e così via. E c'è chi come Tatiana decide di unire al diletto di una camminata con la cagnolina una virtuosa e utile raccolta di spazzatura. Tanto per non lasciare nel cassetto della teoria la crescente sensibilità ambientale che poco a poco sta facendo breccia nella società. In una mano il guinzaglio, nell'altra una sporta piena di rifiuti: insomma, basta poco.