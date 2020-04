A spasso nel Parco nonostante la quarantena

Sarzana - Val di Magra - In questo difficile periodo per il mondo intero, la natura non si ferma e si manifesta con tutta la sua forza e la sua bellezza ovunque intorno a noi. In attesa di tornare a viverla nel migliore dei modi, rispettandola e amandola come si merita, il Parco di Montemarcello, Magra e Vara chiede agli amanti del territorio di dare un contributo fotografico alla scopre della vita all'interno dell'area protetta, collaborando alla realizzazione di un Atlante biologico dell'ente. “Inviateci immagini da casa vostra, dal vostro giardino, dal vostro terrazzo – l'invito che arriva da Via Paci -. O anche immagini precedenti che avete avuto la possibilità di scattare nei sentieri del nostro Parco”. Il progetto è stato avviato pochi giorni fa sulla piattaforma iNaturalist e conta oltre 1.600 osservazioni fotografiche, che è possibile consultare anche cliccando sulla relativa 'bandierina' collocata sulla mappa.

Tra pettirossi e salamendre pezzate, uccelli marini e piante aromatiche, macaoni e bombi, è davvero un piacere visitare la mappa e scoprire passo dopo passo il territorio in un'esperienza di trekking fotografico, in attesa di tornare a darci dentro con gli scarponi, magari per cercare quelle specie animali e vegetali in cui si è imbattuti con un paio di clic da quarantena.



Intanto oggi l'ente ha inaugurato a suon di foto l'attività #iorestoacasa nel Parco di Montemarcello-Magra-Vara. “Ogni settimana – spiegano dal Parco - vi inviteremo a godere, restando a casa, della natura del Parco. Il Cea coinvolgerà anche i più piccoli in un percorso di conoscenza, parte infatti in contemporanea il Progetto 'A casa con il Cea' rivolto non solo ad alunni e studenti delle scuole del territorio ma a chiunque voglia conoscere meglio il Parco. Un progetto finalizzato ad approfondire con la massima semplicità possibile gli ambienti del Parco e gli organismi che li popolano”.



Il link dell'atlante: https://www.inaturalist.org/projects/atlante-biologico-del-parco-di-montemarcello-magra-vara



