A caccia di fenomeni paranormali nelle fortezze sarzanesi

Sarzana - Val di Magra - Una notte all’insegna del mistero, tra le mura delle fortezze Firmafede e Sarzanello, a Sarzana. Successo per Ghost Adventure, iniziativa organizzata lo scorso 29 giugno da Comune di Sarzana e associazione Earth, con il patrocinio del Polo museale della Liguria. Un appuntamento che ha visto ospiti i ricercatori del paranormale di Epas (European Paranormal Activity Society) che hanno accompagnato i partecipanti in una suggestiva esperienza notturna attraverso l'antica mulattiera che collega ancora oggi le due fortificazioni. L’associazione ha messo a disposizione dei visitatori gli strumenti solitamente utilizzati per le proprie indagini, dal K2 alla termocamera, dalle fotocamere full spectrum ai rilevatori di campi elettromagnetici: “Si tratta di strumenti in grado di catturare fenomeni anomali per natura non percepibili dall’essere umano” spiega Marcello Chichinato, che ha guidato la serata.



I tecnici Epas, infatti, non si sono limitati a mostrare come si conduce un’indagine paranormale: sono stati gli stessi partecipanti a scattare fotografie, effettuare riprese, rilevare sbalzi di temperatura ed energia. Fino alle sessioni Evp (Electronic Voice Phenomena), tramite le quali i ricercatori tentano di mettersi in contatto con eventuali entità: “Si tratta, nella pratica, di effettuare una simulazione di contatto tentando di instaurare un dialogo con possibili presenze. All’inizio, per chi non è abituato, può sembrare un approccio singolare e imbarazzante, ma è una tecnica che spesso regala risultati importanti. Ovviamente l’esperimento viene effettuato con l’ausilio di registratori estremamente sensibili, in grado di catturare suoni non udibili all’orecchio umano”.



Tutto esaurito e prenotazioni bloccate, un vero successo anche per chi non crede al paranormale ma ha potuto visitare la fortezza in un contesto inedito, addentrandosi in notturna tra le mura e le segrete del maniero: “Oltre alla ricerca paranormale, Epas punta alla valorizzazione storica e artistica di quelle meraviglie che il nostro paese ha da offrire. Crediamo e speriamo che la nostra attività possa contribuire a far conoscere luoghi magici come le fortezze Firmafede e Sarzanello” concludono i membri dell'associazione EPAS presenti in loco.



Nella notte del 28 ed in quella del 29 giugno I tecnici hanno effettuato anche una verifica presso le due Fortezza di alcune anomalie riscontrate in precedenza. Fotografie, filmati, registrazioni audio: il materiale raccolto durante tale ricerca sarà analizzato minuziosamente.



“Eventi come questo rappresentano per noi occasioni importanti” spiegano Massimiliano Maresca e Giuseppe Ferrara, rispettivamente presidente e vicepresidente di Epas. “Abbiamo infatti l’opportunità di mostrare alle persone che la vera ricerca paranormale è una disciplina seria, lontana dalle spettacolarizzazioni del web e della tv. Si basa sulla raccolta di dati, sull’utilizzo di strumenti sofisticati e su un approccio il più scientifico possibile: se una porta si chiude da sola, prima di tutto pensiamo a una corrente d’aria; se poi la logica e la fisica non sono in grado di spiegare un determinato fenomeno allora classifichiamo quest’ultimo come anomalia. Non siamo ghost hunter e non siamo alla ricerca di notorietà: la nostra è una passione che coltiviamo in modo disinteressato e che amiamo condividere con chiunque voglia approcciarsi a questo mondo anche per semplice curiosità”.