A bando la gestione delle spiagge libere di Marinella

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana, sulla scorta delle opportunità offerte dai provvedimenti assunti da Regione Liguria, ha emanato un avviso pubblico per l’affidamento gratuito del servizio di pulizia, salvataggio e contingentamento delle spiagge libere comunali, riservato ai soggetti gestori di stabilimenti balneari adiacenti agli stessi tratti di arenile, ai titolari di chioschi che insistono sulle predette spiagge libere e a i proprietari privati delle aree retrostanti le spiagge libere.



I tratti di spiaggia libera interessati dal bando e che verranno affidate per il periodo che va dal 6 giugno al 30 settembre sono: dal bagno ANMI a “La Goletta”; dalla colonia “Associazione Kinderheim Sport e Natura” al “Bagno Roma”, circa 350 metri lineari di fronte mare; dal bagno “Alfa Diana” al “Rondine”; dal bagno “Zena” al “Tritone”; dal bagno “Tritone” al bagno “Ambra”.



Il bando prevede una serie di criteri di valutazione delle istanze che verranno utilizzati dall’Amministrazione per procedere all’affidamento, che vanno dalle misure di comunicazione e sensibilizzazione volte a favorire il rispetto delle norme di distanziamento sociale ai numeri di cartelli contenenti l’indicazione dei comportamenti da tenere, alle modalità di tracciamento del perimetro degli spazi, alle modalità di acquisizione delle prenotazioni, all’installazione di pedane per favorire l’accesso dei disabili e ulteriori servizi gratuiti offerti.



Le domande che dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 maggio potranno essere inviate via Pec al Comune di Sarzana o consegnate direttamente all’ufficio protocollo.



Fra gli obblighi dell’affidatario sono previsti tutti gli eventuali oneri assicurativi e previdenziali di legge, le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione di eventuali lavoratori dipendenti, il rispetto di tutte le norme previste in materia di sicurezza, ambiente, demanio marittimo, emergenza epidemiologica da COVID-19 ed ogni altra norma applicabile.