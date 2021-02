A Vezzano lavori di potenziamento sulla linea elettrica

Sarzana - Val di Magra - E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che, martedì 9 febbraio, eseguirà lavori di restyling sui propri impianti nel territorio comunale di Vezzano Ligure. I tecnici dell’azienda effettueranno interventi di potenziamento del sistema elettrico nell’ambito del Progetto E-Grid, finalizzato ad aumentare la solidità della rete elettrica a media e bassa tensione, per renderla più resiliente ai fenomeni atmosferici di intensa portata, sempre più frequenti sul territorio. Il progetto prevede sia iniziative mirate di rafforzamento strutturale della rete, sia l’introduzione di nuove tecnologie di automazione, tali da consentire un riassestamento della rete dinamico e automatico. La progressiva estensione del progetto consentirà un costante miglioramento della qualità del servizio fornito al cliente finale.



Le operazioni richiedono una temporanea interruzione del servizio, dalle 9:30 alle 14:00, nelle seguenti vie: via Roma Vezzano da 1 a 3, da 7 a 9, 13, da 17 a 19a, da 29 a 35, da 41 a 47, 51, 55, 59, 63, 63b, da 67 a 73, 77, da 2 a 8, 12, 16, da 22 a 26, 30, sn1; via Castello da 1 a 3, 9, 15, 19, da 23 a 25, da 37 a 41, da 2 a 6, 10, da 14 a 22, 26, 34, 38, sn4, sn6, sn5; via Gramsci 2, da 6 a 10, da 14 a 16, da 20 a 22, da 26 a 28, 32, 36, da 40 a 46, 52, 1, da 5 a 7, da 11 a 21, da 25 a 27, da 33 a 39, 43, 51, sn; via Magenta da 1 a 5, 5ib, da 11 a 17, da 23 a 25, 31, 35, da 51 a 53, 57, 2, 8, 30, 42, sn, sn1, sn3; via Palestro 2, 6, da 10 a 12, 18, da 24 a 26, 32, 36; via Aspromonte da 3b a 7, da 7b a 11, 2, 8, 12, 16; via Matteotti da 11 a 13; sal S.Siro 1, da 5 a 7; via Capanna da 5 a 7; via Chiesa Dietro 5; via Matteotti 2, 34, sn7; via Capanna 2, 12, sn; piazza Centi 1, 2.



Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.



Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.



Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.