A Vezzano Ligure si marcia lanciando palloncini rosa

Sarzana - Val di Magra - In occasione della "GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" del 25 novembre, il Comune di Vezzano Ligure ha organizzato due eventi, in collaborazione con l'Unione Donne in Italia della Spezia e l'Associazione Vittoria di Sarzana. Ilenia Orlandi, Assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali, Nadia Lombardi, Assessore all'Istruzione e all'Associazionismo, insieme alla Consigliera Delegata alle Pari Opportunità Lara Sommovigo, hanno voluto mettere in campo una collaborazione tutta al femminile per sensibilizzare sul tema della necessità di contrastare ed eliminare il dilagare del fenomeno, che si manifesta attraverso forme diverse.

Sabato 23 novembre alle 16.30, presso la Sala Polivalente "Giulia Civitico" del Plesso Scolastico di Vezzano Capoluogo, si svolgerà un incontro dedicato al linguaggio che esprime e racconta la violenza "Ti amo da morire: violenza sulle donne e femminicidio nel linguaggio dei media", con gli interventi di Franca Zanella Beltramo, presidente provinciale UDI, Patrizia Bertozzi, giornalista e Micaela Bonfiglio, avvocata. Domenica 24, alle ore 9.30 prenderà avvio la marcia "I passi delle donne. Piccoli passi per un grande obiettivo" con partenza dal Piazzale Carispezia del Termo e arrivo a Fornola. Durante la marcia saranno lanciati simbolici palloncini rosa, donati da "Non solo tabacchi" di Micaela Benedetti, "Alimentari Valentina e Clarissa Andreani" e "Lavanderia Rolla Marisol".