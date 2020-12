A Sarzana ztl aperta tutto il giorno nei feriali per consegne a domicilio, acquisti e asporto

Sarzana - Val di Magra - L'amministrazione di Sarzana ha adeguato le misure adottate sul territorio comunale nel contrasto alla diffusione dell'emergenza epidemica da Covid-19, per integrarle con le disposizioni assunte da ultimo dal Governo con il recente Dpcm del 3 dicembre 2020. Risultano attualmente in vigore provvedimenti che sospendono e limitano svariate attività. Regione Liguria in base al suddetto Dpcm è stata classificata come zona gialla, a rischio moderato - si legge nella delibera di Giunta - e mediante istruttoria presso gli uffici competenti le misure attuabili sul territorio e immediatamente adottate dalla Giunta Ponzanelli risultano le seguenti:



Area 1 Istituzionale / Area 2 Amministrativo Contabile

• prosecuzione e intensificazione attraverso i canali web e social media istituzionali, della campagna informativa sulle misure anti-Covid, aggiornate al Dpcm del 3 dicembre 2020;



• riattivazione (per tutto il periodo di vigenza del DPCM 3 dicembre 2020) dei servizi della biblioteca civica "Martinetti", assicurando il rigoroso rispetto delle misure precauzionali; riapertura al pubblico - non appena conclusi i lavori di efficientamento degli impianti (impianto elettrico, rete dati e Wi-Fi) attualmente in corso, della sala studio c/o Ex Tribunale;



• autorizzazione straordinaria all'accesso alla ztl durante l'intero arco della giornata fino alle 22 (salvo naturalmente le ore notturne in cui è vietato qualsiasi spostamento come da DPCM del 3 dicembre 2020) nei giorni feriali (da lunedì al venerdì) per consentire la consegna a domicilio e l'acquisto per asporto presso le attività, con facoltà di accesso

limitata al solo tempo necessario per eseguire i suddetti acquisti per asporto.



• autorizzazione all’accesso alla ztl, nei giorni di sabato e domenica - nonché nei giorni festivi dell’8, 24, 25, 26, 31 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021- con orario di apertura dalle 5 del mattino fino alle 14 e dalle 19 fino alle 22.



A queste disposizioni si aggiunge, ovviamente, la prosecuzione attraverso il Gruppo Comunale di Protezione Civile della già avviata attività di trasporto gratuito beni di prima necessità a domicilio per anziani, immunodepressi e fasce deboli della popolazione con la campagna "Nessuno è solo". Si ricorda che basta contattare l’URP - Ufficio Relazione con il Pubblico - telefonando al numero 0187/614300 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e chiedere sostegno necessario per ricevere a casa spesa, farmaci e beni di primi necessità: sarà l’Urp stesso a coordinarsi con i volontari della Protezione civile per l’erogazione del servizio.