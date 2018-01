A Sarzana tre iniziative per il Giorno della Memoria

Sarzana - Val di Magra - In occasione del 27 gennaio Giorno della Memoria l'Amministrazione comunale ha organizzato una serie di appuntamenti dedicati soprattutto ai giovani. “E' nostro dovere - dicono il sindaco Alessio Cavarra e l'assessore alla cultura Nicola Caprioni- per rispetto della storia di questa città e di tutte le vittime dell'olocausto fermarci a riflettere, in qualche modo mettere in ascolto i giovani affinché certi orrori non abbiamo più a ripetersi. Tutti siamo chiamati a prestare la massima attenzione affinché taluni segnali vengano stroncati sul nascere in difesa della Libertà e della Democrazia”.



Si comincia giovedì 25 gennaio (ore 11) in sala consiliare dove verrà proiettato un video-racconto di Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento, registrato il 27 novembre 2012 nel corso del suo intervento nell'aula del Consiglio regionale ligure dove la oggi senatrice a vita ha raccontato, con lucidità, la sua esperienza di giovanissima ragazza rinchiusa nel lager di Auschwitz.



Si prosegue il giorno dopo, 26 gennaio alle ore 11, nella sala conferenze dell'Istituto Parentucelli-Arzelà dove l'assessore alle politiche giovanili Beatrice Casini, in collaborazione con i volontari del Servizio Civile, incontrerà circa 150 studenti prima della proiezione del film “Ogni cosa è illuminata” di Liev Schreiber tratto dall'omonimo romanzo di Jonathan Safran Foer che racconta l'incontro negli anni 2000 fra Jonathan, ultima generazione di una famiglia ebrea emigrata negli Stati Uniti negli anni '40, e Alex, ragazzo ucraino che gestisce con la famiglia un'improbabile attività di accompagnamento nei luoghi della memoria.

“La vicinanza culturale dei protagonisti ai giovani spettatori di oggi – spiega Casini- nonché il tono ironico della narrazione fanno della pellicola uno strumento particolarmente efficace per avvicinare le giovani generazioni al tragedia della Shoah”. Sabato 27 gennaio infine, nel Giorno della Memoria, alle ore 11 il sindaco, presso il Cimitero urbano, deporrà un mazzo di fiori alle Lapidi dei Caduti.