A Sarzana nasce Punto Inps, giorni e orari

Sarzana - Val di Magra - Dal 1° ottobre 2018, l’Agenzia territoriale Inps di Sarzana verrà trasformata in Punto Inps. Il punto Inps costituisce una struttura organizzativa “flessibile” che consente di ottimizzare costi e risorse, garantendo gli stessi livelli di servizio ai cittadini. Il ricevimento del pubblico continua ad essere assicurato negli stessi locali di Piazza Don Ricchetti 3 a Sarzana; rimane comunque la possibilità per l’utenza del bacino di Sarzana di accedere agli sportelli della Direzione Provinciale della Spezia di Viale Mazzini 63. Gli orari di ricevimento del pubblico verranno mantenuti nelle stesse fasce antimeridiane 8.30/12.30 nelle giornate di lunedì e giovedì e, sperimentalmente, il venerdì per il ricevimento dei patronati.



Gli appuntamenti per servizi di consulenze specialistiche e approfondimenti su Assicurato Pensionato e Ammortizzatori Sociali saranno svolti presso la Direzione Provinciale della Spezia in fasce orarie prestabilite. Si ricorda che per gli appuntamenti il Contact Center Inps è raggiungibile da rete fissa al numero verde gratuito 803164 e da rete mobile attraverso il numero 06164164 a pagamento, secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico.