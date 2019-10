A Sarzana la mostra sul cardinale Lucciardi

Sarzana - Val di Magra - Tra gli ecclesiastici illustri che nei secoli scorsi, originari di Sarzana, hanno ricoperto incarichi importanti nella Chiesa non ci sono soltanto Papa Niccolò V (Tommaso Parentucelli) ed il cardinale Giuseppe Spina, senz’altro i più noti. Sino all’Ottocento, infatti, sono stati numerosi i cardinali di Santa Romana Chiesa originari della città, e tra loro, circa due secoli or sono, ebbe un ruolo significativo Domenico Lucciardi, vissuto tra il 1796 e il 1864, cardinale dal 1852, sotto Pio IX. Il legame e la stima del Papa di allora nei suoi confronti sono testimoniati anche dal fatto che nel 1851 Pio IX lo inviò come vescovo a Senigallia, la città dove egli stesso era nato. Ebbene, grazie alla collaborazione del Museo diocesano di Sarzana con la famiglia Lucciardi, si apre sabato prossimo19 ottobre una mostra importante di documenti nella sede stessa del Museo, in piazza della Firmafede. Alcune delle opere esposte provengono, per la prima volta, proprio da Senigallia. Sabato alle 15.30 il vescovo Luigi Ernesto Palletti presenterà la mostra, e a seguire la direttrice del Museo Barbara Sisti terrà una relazione storico – artistica. Alle 17 verrà aperto il “percorso espositivo”, che resterà visitabile sino al 19 gennaio. Il Museo sarà aperto il venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19, il sabato anche dalle 10.30 alle 12.30. Per informazioni, telefonare al numero 0187.625174.