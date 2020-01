A Sarzana intervento di ortopedia innovativo, prima volta in Italia

Sarzana - Val di Magra - Sabato 25 gennaio, presso il Blocco Operatorio dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, è stato eseguito dal Dottor Alberto Sancin - Direttore della Struttura Complessa di Ortopedia – e dalla sua équipe, un intervento chirurgico di “Protesi Monocompartimentale Mediale di ginocchio bilaterale” che permette la sostituzione del solo compartimento danneggiato. E’ stato un introdotto un aggiornamento sul software del Robot Mako (mako 3.0) che ha consentito l’uso di un nuovo terminale e l’esecuzione innovativa dell’intervento.



Attraverso questo aggiornamento è stato possibile una più rapida preparazione ossea del femore e della tibia; queste caratteristiche hanno permesso di poter eseguire in sicurezza l’intervento "bilaterale" contemporaneo, con perdite ematiche praticamente inesistenti.

La paziente, una donna di anni 59, presenta un quadro clinico stabile si è già alzata , cammina ed ha iniziato la fase di riabilitazione, la dimissione è prevista nei primi giorni di questa settimana.



“Sono molto soddisfatta che, per la prima volta in Italia, sia stato eseguito all’ospedale di Sarzana un intervento altamente innovativo nel campo dell’ortopedia - sottolinea Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria. Il sistema sanitario regionale ha dimostrato, ancora una volta, le sue grandi capacità per offrire ai cittadini liguri le migliori cure. Colgo l’occasione per fare i complimenti all’équipe di professionisti che ha lavorato per rendere possibile questo intervento”.