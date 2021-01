A Sarzana il set del film "La ragazza in riva al mare" di Sebastian Petri

Sarzana - Val di Magra - La città di Sarzana, la sua piazza principale e lo studio del compianto artista Emilio Paolo Gironda, sono il set sul quale, da oggi e per tre giorni, si svolgeranno le riprese de "La ragazza in riva al mare" del regista Sebastian Petri. La giunta comunale, su proposta del sindaco e assessore a marketing territoriale e cultura Cristina Ponzanelli ha infatti accolto la richiesta dell'Associazione Cinema Teatro "Il Nuovo" - Cineclub "Pietro Germi" della Spezia, relativa alla produzione del cortometraggio, per la quale è prevista la realizzazione delle riprese nell'ultima settimana di gennaio 2021 sul territorio comunale sarzanese. L'ente ha quindi concesso il patrocinio comunale a quella che è certamente "un'iniziativa per la quale sono riscontrabili particolari meriti culturali, con finalità di valorizzazione culturale e turistica del territorio".



Il Comune di Sarzana, che aderisce alla Liguria Film Commission, ha autorizzato la produzione cinematografica in questione "che corrisponde a un progetto di tesi per Nuova Accademia di Belle Arti di Milano", sempre nel pieno rispetto delle disposizioni anti-covid. Nello studio dell'artista Emilio Paolo Gironda, sarzanese di adozione scomparso prematuramente a soli 52 anni, sono stati ricreati gli interni di una tipica abitazione ligure. In fase di pre-produzione il progetto ha già ricevuto l'appoggio di diverse realtà, tra cui l'associazione Film Club Pietro Germi con cui è già stata concordata la prima proiezione ufficiale, prevista per la primavera 2021, oltre a essere stato riconosciuto d'interesse artistico per la valorizzazione del territorio e dell'identità culturale dalla Fondazione Carispezia. Il Comune ha autorizzato la concessione all'utilizzo gratuito di una piccola porzione di suolo pubblico di piazza Matteotti, nonché l'utilizzo della corrente elettrica per tutta la durata delle riprese nello studio Gironda, fino a domenica 31 gennaio ultimo giorno di riprese.