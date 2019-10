A Santo Stefano torna San Felice con centinaia di banchi e lo street food

Sarzana - Val di Magra - Il prossimo 20 ottobre, terza domenica del mese, per centenaria consuetudine, Santo Stefano di Magra ospita la Fiera di San Felice: 350 bancarelle che si snodano da Via Togliatti, all’altezza del raccordo autostradale, fino a lambire il centro storico. Da Via Togliatti la fiera prosegue per le vie Tavilla, Nenni, Vecchia del Piano, Via Roma e Piazza Garibaldi. Per l'occasione il centro commerciale La Fabbrica metterà a disposizione un’ampia area parcheggio. Alle ore 11.00 una messa solenne con la partecipazione del Coro San Leonardo, celebrerà il ricordo del Santo Patrono di Santo Stefano. Alle 11.30 in Via Togliatti, che ospita la fiera del bestiame – equini e bovini -, si terrà la premiazione del bestiame in concorso. Sempre Via Togliatti sarà teatro della caratteristica mostra delle carrozze storiche per il trasporto dei cavalli. Agli animali da cortile, invece, è riservato uno spazio all’incrocio tra le vie Togliatti e Tavilla. Anche quest'anno il paese sarà animato da 'Il borgo a San Felice', per una giornara di musica, sapori e divertimento. Tra gli appuntamenti, San Felice Street Food che per tutta la giornata di domenica proporrà prodotti e piatti tipici, in collaborazione con le associazioni del territorio e i produttori locali: Lucchi&Guastalli, Cantina Dallara, Lunezia Dolciaria di Baldassini, Az. Agricola Zangani, Cantina di Nonno Pescetto. Dalle ore 12.00 in Via Mazzini spazio al cooking show 'Tu come lo fai? In diretta nella tua cucina' con Davide, Anna e la diretta di 'Sereno è'. Via Mazzini ospiterà anche la mostra di quadri del maestro Luciano Viani, una mostra fotografica e animazione. Piazza Garibaldi ospiterà le opere dell'ingegno. Alle ore 15.30 in Piazza dell'Oratorio consegna del premio 'Una vita per il lavoro', istituito per desiderio dell’assessore Roberto Alberghi e dedicato dal 2008 alla sua memoria dal 2008. Il premio è un riconoscimento a chi si è particolarmente impegnato nel lavoro per sé e per gli altri.