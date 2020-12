A Santo Stefano onorificenza per la ricercatrice Valentina Di Santo

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Santo Stefano Magra nei giorni scorsi ha consegnato un riconoscimento alla concittadina Valentina Di Santo, ricercatrice all’Università di Stoccolma, che ha dedicato anni di studio al metabolismo delle specie marine, al comportamento dei pesci e alla loro sincronizzazione nello spostamento di gruppo.

"Per questa amministrazione è molto importante riconoscere il valore dei nostri giovani e valorizzare la ricerca scientifica - afferma la sindaca Paola Sisti - Troppo spesso le giovani menti italiane lasciano la nostra Nazione per poter fare ricerca altrove e il lavoro dei ricercatori purtroppo non è sempre valorizzato come dovrebbe, sia in termini economici che di apprezzamento. Con la consegna di una targa – aggiunge - che riconosce la preziosa opera di Valentina, esprimiamo ammirazione e gratitudine per questa giovane professionista che porta il valore dell’Italia e della nostra comunità santostefanese in giro per il mondo". Dopo l'esperienza negli Stati Uniti all'Università di Boston e successivamente ad Harvard dove ha portato a termine un'importante scoperta sui movimenti dei pesci (QUI), nei mesi scorsi si è trasferita in Svezia per curare un laboratorio di ricerca nel dipartimento di Zoologia.



Di Santo, già insignita di un premio "Donna leader" dal Museo Amedeo Lia della Spezia nel 2018 (QUI), ha così ritirato dalle mani della sindaca Sisti, l'onorificenza che ne identifica "l’impegno, la perseveranza nello studio e la tenacia". "Auspico - conclude Sisti - di poter coinvolgere prossimamente Valentina in un progetto con le scuole sul mondo marino".