A San Lazzaro la prima messa in posa dei nuovi lampioni a led

Sarzana - Val di Magra - Sono in corso a San Lazzaro le prime opere di infittimento della luce pubblica. Il sopralluogo effettuato ieri dall’ufficio tecnico comunale ha infatti verificato i lavori di ripristino dei tre punti luce mancanti nel piazzale antistante il circolo con la sostituzione di lampade led, la messa in posa di nuovi lampioni nel parcheggio soprastante oltre a quello con due

lampade, sempre a led, sistemato di fronte all’ingresso della scuola elementare per garantire un’adeguata illuminazione dell’area e migliorare la sicurezza dei bambini. Dunque, dopo gli interventi di ammodernamento ed efficientamento energetico in corso su tutti i corpi luminosi dei circa 4500 lampioni presenti sul territorio comunale, City Green Light, la società individuata dal Comune di Sarzana per il rinnovamento e la gestione del nuovo corso della rete di lluminazione cittadina, ha iniziato gli interventi di infittimento con la messa in posa di nuovi punti luce nelle zone indicate dall’Amministrazione comunale sulla base delle segnalazioni ricevute dai cittadini.



Nei prossimi giorni infatti ai lavori già effettuati a San Lazzaro seguirà la messa in posa di altri nuovi lampioni tra le altre nelle seguenti aree del territorio comunale: parcheggio scuola Bradia, via Cisa, viale XXI Luglio, via Ronzano,

piazza Jurgens, via Camponesto, via Canalburo, via Sarzanello, viale Della Pace, via Paolo Diana. Al termine dell’intervento di infittimento saranno 50 i nuovi lampioni dislocati in varie aree del territorio che andranno a risolvere problematiche lamentate da anni dai cittadini. Si ricorda infine l’attivazione del nuovo numero dedicato al servizio di

illuminazione pubblica per la città di Sarzana 800.642.120 a cui possono chiamare i cittadini per le segnalazioni.