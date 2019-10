A “Pensa a cosa mangi” si parla di lotta allo spreco alimentare

Sarzana - Val di Magra - Lo spreco di cibo sta diventando un problema ambientale, economico e sociale: secondo la Fao in un anno si spreca una quantità di cibo che potrebbe dar da mangiare a circa due miliardi di persone. In Italia questo fenomeno comporta un costo di 0,5% del nostro Pil, una perdita di 1.693 € l'anno per famiglia. E’ importante quindi essere consapevoli di come i nostri comportamenti incidono su questo problema e delle soluzioni che possiamo adottare sia individualmente che collettivamente.



Di questo si parlerà mercoledì 30 ottobre alle 16 presso la sala della Repubblica di Sarzana via Falcinello 1. Per l'occasione interverranno Marco Malfatto della rete Ricibo di Genova; Tiziana Cattani di Coop Liguria; Hager Taamallah, studentessa universitaria e volontaria; Eloisa Guerrizzo, dell'Associazione Buon Mercato. L'iniziativa fa parte degli incontri sull'impatto ambientale delle nostre scelte alimentari, progetto speciale curato da Auser all’interno del Progetto Pensa a Cosa Mangi. Il progetto Pensa a cosa Mangi è promosso da SpiCgil, Auser con l’adesione di SlowFood condotta Cinque Terre Val di Vara, Associazione Buon Mercato, e la partecipazione per alcune attività dell’Istituto Alberghiero Casini, l’Istituto Agrario Arzelà, il Liceo Scientifico Pacinotti.



I partecipanti all’incontro potranno iscriversi alla dimostrazione pratica "la cucina degli avanzi", presso l'istituto alberghiero Casini-Istruzioni per elaborare piatti facili utilizzando gli avanzi.