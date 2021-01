A Palazzo Roderio nuove porte per l'accesso agli spazi espositivi

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha autorizzato l’impegno di spesa pari a 11.224 euro con il quale ha affidato alla ditta REAC Srl la realizzazione e installazione di tre nuove porte a vetri nel palazzo civico con l’obiettivo di valorizzare gli spazi di palazzo Roderio anche ad uso espositivo.



Dopo gli interventi di restauro già realizzati nel 2020, l’ente ha quindi ravvisato la necessità di migliorare ulteriormente le condizioni di fruibilità degli spazi del palazzo comunale, anche al fine della realizzazione di esposizioni d'arte e nel contempo incrementando la sicurezza dell'edificio.



“Riscontrato che in particolare l'atrio del palazzo è a oggi difficilmente utilizzabile, in quanto l'apertura dello stesso consente l'accesso indiscriminato a tutti i piani dell'edificio ed imporrebbe, in caso di esposizioni, la presenza costante di personale di vigilanza- si legge nell’atto- viene riscontrata l'opportunità di realizzare n. 3 nuove porte a vetri, di cui n. 2 per l'accesso

all'atrio del palazzo e n. 1 per l'accesso agli uffici posti al piano nobile dell'edificio, in modo tale da rendere fruibile l'atrio del palazzo per esposizioni ed incrementare la sicurezza filtrando adeguatamente l'accesso ai piani superiori”.



L’intervento, dato che il palazzo civico è edificio vincolato ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, è soggetto ad approvazione da parte della

competente Soprintendenza.



Una volta messe in posa le porte saranno dotare di apertura elettronica con badge che consentirà l’apertura dell’atrio e al tempo stesso evitando l’accesso non autorizzato agli uffici, garantendo la protezione dei dipendenti anche alla luce dell’emergenza sanitaria in corso.