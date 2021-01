A Nicola si è spenta la voce “potente” dell’”avvocato”

Sarzana - Val di Magra - A Nicola e nel comune di Luni, dov’era nato 78 anni fa, Giannino Cervia, spentosi lunedì, era “l’avvocato”, e basta. Il che, come in antico, voleva dire un punto di riferimento sicuro ed anche un amico vero, del quale non c’è bisogno di dire il nome. Ma anche alla Spezia, dove svolgeva la professione, a Sarzana, dov’era stato pretore onorario quando pretore era Enrico Ferri, e altrove, era conosciuto e stimato per preparazione e capacità di comprendere i problemi delle persone. Eletto presidente diocesano dei Giuristi cattolici nel 2003, aveva organizzato numerose iniziative di studio sui temi giuridici visti nella prospettiva cristiana. A Cafaggiola era stato tra i fondatori del coro parrocchiale: la sua voce potente si esprimeva al meglio col “Te Deum” di fine anno, che cantava da solista. A Nicola è sempre stato molto attivo, anche in seno al consiglio parrocchiale, per le feste annuali e per la tutela dell’importante patrimonio storico-artistico. Negli anni Novanta si era battuto a lungo contro l’esproprio del “campetto” di Cafaggiola, voluto dal Comune di allora. Alla moglie Giuseppina, nota insegnante elementare, e ai figli Giacomo e Anna Maria le nostre condoglianze.