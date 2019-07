A Molicciara uno sportello di supporto per le iscrizioni al nido "Zigo Zago"

Sarzana - Val di Magra - Le amministrazioni di Castelnuovo Magra e Luni informano le famiglie ammesse alla frequenza del nido d’infanzia Zigo-Zago che potranno avvalersi dell’aiuto del personale dei due Comuni per presentare la domanda di partecipazione, da redarre esclusivamente on line, per accedere al VOUCHER – NIDO ai sensi dell’“Avviso Pubblico rivolto alle famiglie residenti in Liguria” approvato dalla Regione Liguria e consultabile sul sito internet www.filse.it, oppure filseonline.regione.liguria.it.



Lo sportello di supporto sarà aperto presso la sede della Biblioteca civica “Michele Ferrari” di Molicciara (te. 0187/6936.850) ogni martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. a partire dal 23 luglio p.v. Resterà chiuso solo la settimana dal 12 al 17 agosto pp..vv..



Si ricorda che qualora la domanda, compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta, non venga inviata attraverso la piattaforma Bandi on Line, la stessa non verrà considerata valida dalla Regione Liguria.