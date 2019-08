A Luni scattano le sanzioni contro gli abbandoni di rifiuti

Sarzana - Val di Magra - Prosegue la battaglia del sindaco di Luni Alessandro Silvestri contro l'abbandono di rifiuti, comportamento incivile che non riguarda purtroppo solamente il comune della Val di Magra. Dopo aver annunciato ad inizio mese l'installazione di nuove telecamere utili per monitorare i luoghi più sensibili, oggi il primo cittadino è tornato sull'argomento. “Anche questa settimana abbiamo effettuato piccoli lavori di manutenzione e di pulizia – ha spiegato – per mantenere il nostro territorio pulito e accogliente. Purtroppo una buona parte del tempo del nostro personale è dedicata al recupero degli abbandoni stradali, per rimediare al danno che alcuni incivili fanno a tutta la comunità lasciando rifiuti ai margini delle strade. E' assurdo che gli sforzi per tenere pulite le strade vengano vanificate così da chi non ci pensa due volte ad abbandonare i propri rifiuti".



“Noi – ha sottolineato Silvestri – abbiamo svolto e stiamo svolgendo un'opera di sensibilizzazione e di richiamo degli indisciplinati, ma dopo aver provato ogni tentativo per sensibilizzare bonariamente anche i più riottosi, riteniamo ora inevitabile passare anche alle sanzioni. Vi preghiamo – ha concluso appellandosi a tutta la cittadinanza – di continuare a segnalarci eventuali comportamenti impropri per cercare di contenere al massimo questo problema".