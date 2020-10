A Luni riscaldamenti accesi per sei ore al giorno

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Luni Alessandro Silvestri ha firmato l'ordinanza che autorizza l'accensione di tutti gli impianti di riscaldamento sul territorio cittadino, a partire da oggi e fino al giorno 31 ottobre 2020 compreso, per 6 ore massime giornaliere. Il provvedimento è stato assunto in considerazione dell'abbassamento delle temperature di questi ultimi giorni e le indicazioni delle autorità civili locali e nazionali che invitano ad evitare lo stazionamento all'esterno delle residenze private e promuovono le attività di smart working in considerazione dell'emergenza pandemica.