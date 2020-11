A Luni riattivato il servizio consegne a domicilio della Protezione Civile

Sarzana - Val di Magra - A seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica, il gruppo AIB e Protezione Civile del comune di Luni, ha ripreso l'effettuazione del servizio di consegna a domicilio di farmaci generi di necessità alle persone in quarantena o positive al covid-19, che non hanno possibilità di approvvigionamento da parte di amici o parenti.

Gli interessati possono richiedere il servizio di consegna tramite il proprio medico di famiglia o la farmacia e, per la consegna delle spese, a mezzo del proprio negoziante di fiducia, oppure chiamando il numero 0187 690124, nei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.