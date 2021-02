A Luni parte la vaccinazione, lettere per i residenti interessati

Sarzana - Val di Magra - L’Amministrazione Comunale di Luni informa che è stata avviata la campagna vaccinale per il contrasto al Covid-19 in collaborazione con ASL 5.

"Il Comune - spiega una nota - invierà in questi giorni una lettera a tutti i cittadini residenti e nati prima del 1° gennaio 1941, nella quale sono indicate alcune informazioni per le prossime vaccinazioni. I soggetti destinatari della presente comunicazione potranno compilare il modulo allegato esprimendo la propria volontà di adesione alla campagna vaccinale Covid-19. Il modulo debitamente compilato dovrà essere restituito entro il 15/02/2021 al Comune di Luni, in via prioritaria a mano, in busta chiusa all’indirizzo via Castagno 61 sede del Palazzo Civico (dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12 imbucandolo nell’apposita urna), in via residuale, tramite mail all’indirizzo: urp@comune.luni.sp.it La lettera di comunicazione ed il modulo “manifestazione di volontà di adesione” è altresì reperibile nell’apposita sezione del sito internet del Comune di Luni o alla pagina Facebook istituzionale. Per informazioni è possibile scrivere a: urp@comune.luni.sp.it oppure contattare esclusivamente il numero unico 3341156328 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Al fine di garantire la massima diffusione, efficacia ed efficienza di tali iniziative chiedo a Voi tutti, concittadini di Luni, di collaborare e di aiutare coloro che sono più bisognosi, anche con piccoli gesti (informare della campagna vaccinale, compilare i moduli, riconsegnare i moduli, accompagnare le persone bisognose, ecc.), soprattutto i nostri “anziani”. Aiutateci a sconfiggere questa pandemia".