A Luni guanti e mascherine obbligatori per entrare nei negozi

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Luni Alessandro Silvestri ha firmato questa mattina l'ordinanza che rende obbligatorio l'uso di mascherine e guanti “usa e getta” negli esercizi commerciali operanti sul territorio comunale. Il provvedimento impone anche a titolari e gestori di “fornire agli avventori eventualmente sprovvisti i suddetti dispositivi di protezione individuale inibendo l'accesso all'esercizio in caso di mancanza degli stessi”.



“Abbiamo sempre cercato di evitare di aggiungere ordinanze di carattere comunale ai decreti governativi – ha sottolineato il sindaco – seguendo le disposizioni generali. In questo momento anche noi stiamo pensando alla cosiddetta 'fase 2', che vuol dire tornare alle attività ordinarie senza far venir meno le precauzioni sulla diffusione del coronavirus. Il distanziamento sociale dovrà essere mantenuto e le nostre abitudini di vita – ha aggiunto – dovranno essere riviste almeno fino a quando non verrà trovato un vaccino efficace. Per questo, a tutela della nostra e della altrui incolumità, per l'accesso agli esercizi commerciali riteniamo che l'utilizzo delle mascherine e dei guanti protettivi sia indispensabile. Da oggi diventa quindi obbligatorio accedere muniti di questi dispositivi”.



Il sindaco ha fatto anche il punto sulla distribuzione delle mascherine nel comune di Luni: “Le abbiamo ricevute dalla Protezione civile e le abbiamo date ai cittadini nella maniera più efficace, cioè tramite le attività commerciali aperte sul territorio, ne abbiamo ricevute circa duemila e altre le abbiamo acquistate. La Regione Liguria ha ritenuto di distribuirle tramite servizio postale ma ci giungono quotidianamente lamentele e segnalazioni sul fatto che, quando vengono distribuiti, i pacchetti contengono due mascherine a prescindere dai componenti del nucleo familiare. Ieri – ha sottolineato – abbiamo segnalato il disservizio alla Regione, noi continueremo a distribuire i dispositivi in nostro possesso”.

“Il dato dei contagi è in calo – ha concluso Silvestri - ci sono nove persone dimesse e soltanto uno in quarantena, numeri più bassi rispetto ai giorni scorsi e questo significa che la cura funziona ma deve continuare”.