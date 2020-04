A Luni domenica delle palme con "benedizione itinerante"

Sarzana - Val di Magra - Domenica delle palme con “benedizione itinerante” domani nel Comune di Luni dove il tradizionale appuntamento religioso pre pasquale si svolgerà seguendo le disposizioni previste per il contenimento del Covid 19. Come annunciato questa mattina dal sindaco Silvestri e dal parroco Don Carlo, la benedizione avverrà direttamente dalla strade passerà un mezzo dotato di altoparlante. “Preparate i rami di ulivo – ha affermato il sindaco – passeremo vicini a tutte le case del Comune. I dati sul coronavirus sono confortanti ma dobbiamo cercare di non vanificare gli sforzi, dobbiamo restare in casa”.