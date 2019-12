A La Fabbrica si può adottare una pigotta per sostenere l'Unicef

Sarzana - Val di Magra - Come ogni Natale torna la Pigota, la bambola di pezza cucita a mano dai volontari dell’UNICEF, che quest'anno sostiene i programmi dell'UNICEF per l'listruzione in Niger, dove 3,2 milioni di persone hanno bisogno di assistenza e in particolare le ragazze sono a rischio di rapimento, matrimoni forzati, violenza fisica, con molti ostacoli per andare a scuola. Venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre dalle ore 15 alle ore 19 i volontari UNICEF del comitato provinciale della Spezia saranno present presso il centro commerciale “La Fabbrica” di S.Stefano di Magra per consentire a tutti di adottare una Pigotta. “Questa piccola bambola di pezza dal valore immenso ha aiutato a salvare le vite di 25 milioni di bambini in oltre 20 anni” – ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell'UNICEF Italia.

“Quest’anno adottando la Pigotta aiuteremo le bambine in Niger a ricevere un’istruzione. In certi contesti per i bambini l’accesso alla scuola è un lusso e per le bambine lo è ancora di più. Nel mondo 130 milioni di ragazze tra i 6 e i 17 anni in tutto il mondo non frequentano la scuola. Adotta una Pigotta e aiutaci a mandare a scuola tante bambine, regala loro un futuro.” È possibile adottare la Pigotta anche presso la sede del comitato provinciale per l'lUNICEF della

Spezia in via del Canaletto 90, presso il centro civico, vicino alla nuova biblioteca Beghi. E’ consigliabile telefonare prima per concordare incontro.

L’UNICEF ringrazia Foxy per essere anche quest’anno a fanco dell’UNICEF. "Avrà pure un cuore di pezza. Ma ogni anno salva migliaia di bambini".

#Bimbeascuola



Per maggiori informazioni: comitato.laspezia@unicef.it

tel. 331 3441148