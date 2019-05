A Fiumaretta domenica con la Giornata della Famiglia, anche in caso di pioggia

Sarzana - Val di Magra - Sarà una giornata ricca di appuntamenti dedicati a bambini e famiglie quella organizzata dal Comune di Ameglia Domenica 19 Maggio.

Appuntamento a partire dalle 14.30 sul lungo fiume di Fiumaretta, tra le aree verdi a ridosso del Magra, dove stazioneranno diversi stand di associazioni territoriali presso i quali sarà possibile partecipare a laboratori didattici e creativi, letture ad alta voce, giri sui pony, incontri con nutrizionisti infantili, pet therapy e poi spettacoli di circo, merende all’aperto e molto altro.

Una giornata, quindi, all’insegna dello stare assieme e del divertimento.

'Siamo come sempre molto felici di confermare questo appuntamento – ci spiega l’Assessore Ferti – che ormai da tre anni porta a Fiumaretta molte famiglie e segna l’inizio della stagione estiva, che si spera arrivi in fretta! Ringrazio le tantissime associazioni presenti che, grazie ai loro volontari, offriranno una splendida giornata a tutti i bambini presenti. Ricordo che tutti gli appuntamenti sono gratuiti e per partecipare basta presentarsi all’orario indicato nel programma dell’evento, fino ad esaurimento posti. Vi invito quindi sulla nostra pagina fb ViviAmeglia dove potrete trovare l’elenco completo dei laboratori e degli spettacoli da non perdere assolutamente'.

Presente anche la Giungla Street Band dell’Accademia Bianchi di Sarzana che, alle 15.30, si esibirà in una performance itinerante tra percussioni e fiati.

In caso di pioggia l’evento si terrà presso la palestra della Scuola Don Lorenzo Celsi di Ameglia.

Info e aggiornamenti su: Pagina fb ViviAmeglia – evento fb La giornata della famiglia