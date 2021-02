A Falcinello è iniziata la pulizia di tombini e caditoie

Sarzana - Val di Magra - Nel borgo sarzanese di Falcinello sono iniziati ieri gli interventi di pulizia dei tombini e delle caditoie che il Comune aveva già condotto a Marinella. I lavori, affidati alla Pellegrini Escavazioni, prevede l'utlilizzo di un escavatore “a risucchio” un intervento risolutivo dopo la recente riasfaltatura della strada. In caso di particolari criticità è programmata anche una videoispezionedel reticolo per poter acquisire dati certi per la programmazione di futuri interventi.