A Castelnuovo riaprono aree verdi e centro sportivo

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello ha firmato oggi l'ordinanza che consente nuovamente l'acceso del pubblico alle aree verdi comunali con esclusione delle aree gioco attrezzate per i bambini che restano interdette. Si potrà accedere utilizzando mascherine, fatta salva l'attività sportiva ed evitando assembramenti, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Questi gli spazi che saranno nuovamente frequentabili: Centro sportivo di Canale, centro sociale polivalente, area verde del Bettigna, area verde di via Di Mezzo, area verde di via Pedemontana, area verde di Salicello, 'boschetto' di Colombiera e area verde di via Provinciale.

Per quanto riguarda il centro sportivo si può giocare a tennis e utilizzare la pista di asfalto mentre resterà invece vietato l'uso degli spazi comuni come spogliatoi e docce.